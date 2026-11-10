Edirne'deki tekvando aday hakem kursunu 12 ilden 43 kursiyer tamamladı

Edirne'deki tekvando aday hakem kursunu 12 ilden 43 kursiyer tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne'de Türkiye Tekvondo Federasyonunun faaliyet programı kapsamında düzenlenen Taekwondo Aday Hakem Kursu tamamlandı. 12 ilden 43 kursiyerin katıldığı kursta katılımcılar hakemlik kariyerlerine ilk adımı attı.
Edirne'de, Türkiye Tekvondo Federasyonunun faaliyet programı kapsamında düzenlenen Taekwondo Aday Hakem Kursu tamamlandı.
12 ilden 43 kursiyerin katıldığı kurs, eğitim programının ardından başarıyla sona erdi.
Kursu tamamlayarak hakemlik kariyerlerine ilk adımı atan katılımcılara başarılar dilendi.
Kaynak: AA