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Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yulaf çeşitlerinin hasadı yapıldı

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yulaf çeşitlerinin hasadı yapıldı
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Edirne'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Kahraman, Kaymaklı, Kınalı ve Kırklar yulaf çeşitlerinin demonstrasyon alanında hasadı gerçekleştirildi. Çeşitlerin verim ve performansı değerlendirilirken, sonuçlar üreticilerle paylaşılacak.

Edirne'de, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yulaf çeşitlerinin hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hıdırağa köyünde yerli ve milli yulaf çeşitlerinin tanıtımı amacıyla kurulan demonstrasyon alanında hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Üretici Aytaç Kum'un arazisinde yürütülen çalışmada "Kahraman", "Kaymaklı", "Kınalı" ve "Kırklar" yulaf çeşitlerinin verim ve performansları değerlendirildi.

Çeşitlerin geliştiricisi Dr. Turan Kahraman tarafından katılımcılara çeşitlerin bitkisel özellikleri ve yetiştiricilik teknikleri hakkında bilgi verildi.

Demonstrasyon çalışmasından elde edilecek sonuç üreticilerle paylaşılacak ve bu sayede çiftçiler kendi işletmeleri için en uygun çeşitleri bilimsel veriler ışığında değerlendirme imkanı bulacak.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Bilgin Güngör, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nadi Aygen, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Oktay Çalgıcı ile teknik personel de etkinliğe katıldı. ???????

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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