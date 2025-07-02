Edirne'de Yaz Spor Okulları Törenle Açıldı

Edirne'de Yaz Spor Okulları Törenle Açıldı
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, yaz spor okullarının açılışında sporun yaygınlaştırılması ve çocukların kötü alışkanlıklardan korunması için önemli bir adım atıldığını belirtti. 23 branşta 3 bin öğrenci yaz spor okullarından yararlanacak.

Edirne'de yaz spor okulları törenle açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen açılış programında gazetecilere, yaz spor okullarını önemsediklerini söyledi.

Sporu yaygınlaştırmak ve sevdirmek için çalıştıklarını belirten Ak, "Çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlayarak onları kötü alışkanlıklardan koruyup, bedensel ve ruhsal olarak geleceğe hazırlamak amacındayız. 23 branşta yaklaşık 3 bin öğrenci yaz spor okullarından faydalanacak." diye konuştu.

Törende Kırkpınar davul zurna ekibi eşliğinde temsili güreş müsabakası yapıldı, ardından yaz okullarına katılan öğrenciler antrenörleri eşliğinde spor yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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