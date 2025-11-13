Edirne'de Üreticilere Gece Eğitimi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik gece eğitimi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'nin katılımıyla İskender köyünde düzenlenen eğitimde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nadi Aygen sunum yaptı.

Buğday yetiştiriciliği, tarımsal desteklemeler, bitkisel üretimin planlanması konularında bilgi veren Aygen üreticilerin sorularını da yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Üreticilerin talepleri dinlenerek 2026 yılında yapılacak faaliyetlere ilişkin bilgilendirmeler yaptıklarını ifade eden Köse, köylerde gece eğitimlerinin süreceğini kaydetti.