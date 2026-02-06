Haberler

Edirne'de umre vaadiyle dolandırılan 17 kişi polise başvurdu

Edirne'de umre vaadiyle dolandırılan 17 kişi polise başvurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de umre ibadeti için paralarını E.Ş. ve F.Ş.'ye gönderen 17 kişi dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

Edirne'de umre ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen 17 kişi, kendilerini umreye götürme vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla şüphelilerden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, umreye gitmek isteyen 17 kişi, E.Ş. ile iletişime geçti.

Gerekli evrakları ve parayı gönderen vatandaşlar, yola çıkacakları günü beklemeye başladı.

Bir süre sonra E.Ş'ye ulaşamayan umre adayları, dolandırıldıklarını anlayarak Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurdu.

Mağdurların ifadelerini alan polis ekipleri, şüpheliler E.Ş. ve F.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüpheli E.Ş'nin yaklaşık bir yıldır umre organizasyonu yapan turizm firmasında çalışmadığı, gönderilen paraların ise eşi F.Ş'nin hesabına yatırıldığı tespit edildi.

Dolandırılan vatandaşlardan Bilgin Satar, AA muhabirine, umre vaadiyle kandırıldıklarını söyledi.

İstenen parayı gönderdiklerini ancak oyalandıklarını belirten Satar, "En son ramazan umresi dedi, sonra şevvale döndü. Sonra akşam patlak verdi. Dolandırılmışız, umreye götürülmüyoruz. Biz o paraları nasıl topladık, yazık günah değil mi bizim gibi insanlara. ben evlere temizliğe gidiyorum öyle biriktirdim o parayı. Allah'a havale ediyorum. Buradaki adaletten ziyade ahiretteki adaletle yüzleşmesini istiyorum." diye konuştu.

Fatma Özcan da 2017'den tanıdığı firmayla umre organizasyonlarına aracılık ettiğini ancak bu yıl dolandırıcılıkla karşılaştıklarını belirtti.

Remziye Oktar da biriktirmek için bir yıl uğraştığı parayı geri istediğini belirterek dolandırıcıların cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı

Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununda şoke eden gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek

Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu