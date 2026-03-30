Edirne Tatlıcı Büfeci Kebap ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Harun Özen, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) işlemlerine ilişkin esnafa hatırlatmada bulundu.

Özen, 2026 yılı TAPDK satış belgesi başvurularının 1 Ocak'ta başladığını ve 31 Mart 2026'da sona ereceğini belirtti.

Açık içki satışı yapan işletmelerin başvurularını süresi içinde tamamlaması gerektiğini vurgulayan Özen, tütün ve alkol perakende ile toptan ticareti yapan işletmeler için süre uzatım işlemlerinin de başladığını kaydetti.

2026 yılına ilişkin ücretler hakkında bilgi veren Özen, merkezde sigara ve alkol satışı için 4 bin 240 lira, köy yerleşim yerlerinde ise 1017 lira ücret belirlendiğini ifade etti.

- Edirne Bienali hazırlıkları değerlendirildi

Edirne Bienali Yürütme Kurulu Toplantısı, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, 21 Mayıs – 28 Haziran 2026 tarihlerinde yapılması planlanan Edirne Bienali'nin hazırlık süreci ele alındı.

Toplantıda, "Köprüler/Bridges" temasıyla gerçekleştirilecek bienalin programı, iş birlikleri ve hazırlık çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıya, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Bienal Yürütme Kurulu Başkanı Kemal Soytürk, iş insanı ve sanat destekçisi Dilek Sabancı, DenizKültür eski yöneticisi Perihan Yücel, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baybora Temel, aynı fakülteden Prof. Dr. Ruken Aslan, Edirne Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Tayfun Zafer ve beraberindeki ekip, Bienal Koordinatörü Didem Çapa, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yaşar Danış ile Yüksek Mimar Zeynep Akgül katıldı.