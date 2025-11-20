Edirne'de Sınır Kapıları Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

Edirne'de Sınır Kapıları Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında Kapıkule Sınır Kapısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda sınır kapılarında alınan önlemler ile koordinasyon çalışmaları görüşüldü.

Toplantıya Vali Yardımcısı ve Kapıkule Mülki İdare Amiri Şevket Atlı, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu ile ilgili kurum amirleri katıldı.