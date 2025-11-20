Edirne'de Sınır Kapıları Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti
Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıda, sınır kapılarında alınan önlemler ve koordinasyon çalışmaları ele alındı. Toplantıya birçok yerel yöneticinin yanı sıra güvenlik ve gümrük yetkilileri de katıldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında Kapıkule Sınır Kapısı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda sınır kapılarında alınan önlemler ile koordinasyon çalışmaları görüşüldü.
Toplantıya Vali Yardımcısı ve Kapıkule Mülki İdare Amiri Şevket Atlı, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu ile ilgili kurum amirleri katıldı.
