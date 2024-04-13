Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri bazı noktalarda sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı, bayram tatili dolayısıyla oluşan araç yoğunluğuna müdahale etti.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor.