Edirne'de Rüzgar Gülü Parçaları Üretecek Çinli Firmaya Arsa Tahsisi

(EDİRNE) - Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde rüzgar gülü parçaları üretecek Çinli bir firmaya arsa tahsis edildi.

Arsa tahsisi dolayısıyla Edirne Valiliğinde imza töreni gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer ve yatırımcıları ile Çinli firmanın temsilcileri katıldı.

Edirne Valisi Sezer, törendeki konuşmasında, yatırımların hayırlı olmasını dileyerek, "Edirne tarım ve turizm şehri. Onun yanında '3Y' dediğimiz, yeşil, yenilenebilir ve yenileyici teknolojilerin; çevreye duyarlı, sanayilerin olmasını da istiyoruz" dedi.

Çinli firma yetkilileri de iki ay önce Edirne'ye geldiklerini anlatarak, iki ay içinde imzaların atılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.