Edirne'de ramazan öncesi market ve restoranlarda fiyat denetimi yapıldı

Edirne'de ramazan öncesi market ve restoranlarda fiyat denetimi yapıldı
Edirne'de Ticaret İl Müdürlüğü, ramazan öncesinde zincir market ve restoranlarda gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını denetledi. Ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak gramaj kontrolleri yaptı ve işletmecilere kurallar hakkında bilgi verdi.

Edirne'de ramazan öncesi zincir market ve restoranlarda fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezindeki zincir markette, ramazanda tercih edilen ürünlerin fiyatlarını denetledi.

Gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, gramaj kontrolü yaptı.

Ekipler, alışveriş merkezindeki tatlıcılar ve restoran işletmecilerine, fiyat listeleri ve gramajlar hakkında uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi verdi.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt, denetimlerin kentin farklı noktalarında süreceğini belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
