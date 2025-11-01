Haberler

Edirne'de Pazar Yeri ve Esnaflara Geniş Çaplı Denetim Yapıldı

Güncelleme:
Edirne'de, çeşitli resmi kurumların katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde pazar yerindeki esnaf ve ürünler kontrol edildi. 17 işletmeye idari para cezası uygulandı ve şüpheli ürünlerden numune alındı.

Edirne'de pazar yeri ve çevresindeki esnaflar denetlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Edirne Defterdarlığı, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 1. Murat Mahallesi Semt Pazarı'nda geniş çaplı denetim yapıldı.

Kontrollerde şüpheli görülen ürünlerden numune alındı.

Tezgahları hijyen yönünden inceleyen ekipler, satılan ürünlerin saklama koşulları, son kullanma tarihine uygunluk ve satış koşullarını kontrol etti.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde 17 işletmeye 63 üründeki aykırılıktan idari para cezası uygulandı.

Edirne Defterdarlığınca 13 işletmeye 18 aykırılıktan işlem yapılırken, zabıta ekipleri 3, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri de bir işletme hakkında işlem yaptı.

