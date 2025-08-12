Edirne'de Motosiklet Denetimi: 3 Sürücüye Ceza
Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, tescilsiz ve çalıntı motosikletlerin tespitine yönelik denetim yaparak 30 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti. Denetim sonucunda eksiklikleri tespit edilen 3 sürücüye toplam 58 bin 446 lira ceza kesildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince motosiklet denetimi yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hayrabolu yolu mevkisinde tescilsiz ve çalıntı motosikletlerin tespiti ile trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde 30 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.
Çeşitli eksiklikleri olan 3 sürücüye toplam 58 bin 446 lire ceza kesildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel