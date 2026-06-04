Haberler

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri meralarda incelemede bulundu

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri meralarda incelemede bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesi Abalar köyünde süren ot biçimi çalışmalarını yerinde inceledi. Açıklamada, mera verimliliğini artırarak hayvancılık ve kırsal kalkınmaya destek sağlandığı belirtildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri meralarda süren ot biçimini inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde devam eden çalışmaları kontrol ettiği belirtildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada üreticinin yanında olduğunu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Abalar köyü meralarında gerçekleştirilen ot biçimi çalışmalarıyla, hayvancılığımıza ve kırsal kalkınmamıza büyük bir destek sağlıyoruz. Hedeflerimiz mera alanlarımızın verimliliğini artırmak, hayvancılık faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğine katkı sunmak. Meralarımızın etkin kullanımı, üreticilerimizin yem ihtiyacını karşılarken köy hayvancılığını güçlendiriyor ve kırsal üretime can suyu oluyor. Birlik ve dayanışma içinde yürüttüğümüz bu güzel çalışmalarla hem meralarımızı koruyor hem de köy ekonomimizi büyütüyoruz. Bu kıymetli süreçte emeği geçen başta köy muhtarımız olmak üzere, tüm üreticilerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederiz."

Ekiplerin meralardaki çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı

Ankara'yı sarsan Kılıçdaroğlu iddiası! Mansur Yavaş'tan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi

Ve beklenen oldu!

Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Ünlü oyuncuların bu görüntülerinin sonu ağır oldu! Peş peşe hamleler
Denizli'de Alzheimer hastası kadından haber alınamıyor

Denizli'de Alzheimer hastası kadın kayboldu
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Şahin K. geri döndü: Elim boş gelmedim, büyük bir sürprizim var
Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti

Dün geceye damga vuran görüntü!

Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı

12 yaşında diye evlatlık aldılar, gerçeği aylar sonra öğrendiler
Bu nasıl antrenman? Taraftarlar şoke oldu

Bu adamlar Dünya Kupası'na gidiyor! Yorumu size bırakıyoruz