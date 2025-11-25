Haberler

Edirne'de Mastitis Tespit Cihazları Üreticilere Dağıtıldı

Edirne'de büyükbaş hayvancılıkta verimliliği artırmak için mastitis hastalığını erken tespit eden cihazlar üreticilere dağıtıldı. 52 damızlık sığır üreticisi, yüzde 70 hibe desteği ile yeni cihazlara sahip oldu.

Edirne'de besicilere, büyükbaş hayvancılıkta verimliliğin artırılması amacıyla mastitis (süt ineklerinde meme iltihabı) hastalığını erken dönemde tespit eden cihaz dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, müdürlükte düzenlenen törende, kentte süt sığırcılığında önemli verim kayıplarına neden olan mastitis hastalığıyla mücadelede yeni bir adım attıklarını söyledi.

Damızlık Sığır Yetiştiriciliğinde Mastitis Erken Tespit Projesi kapsamında kentte damızlık sığırı bulunan 52 üreticiye mastitis tespit cihazı verdiklerini belirten Köse, cihazın özellikle hastalığın erken teşhisinde büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başvurular değerlendirilirken kadın ve genç çiftçilerin önceliklendirildiğini anlatan Köse, şöyle devam etti:

"Taleplerimizi aldık ve 52 üreticimiz bu kapsamda cihazları almaya hak kazandı. Cihaz üreticilere yüzde 70 hibe destekli verilecek. Bu cihaz sayesinde mastitis hastalığı hayvanlara bulaşmadan önce erken tespit edilebiliyor. Böylece hızlı müdahale imkanı doğuyor, antibiyotik ve tedavi masrafları düşüyor. Hayvanın meme sağlığı korunuyor, üretim ömrü uzuyor. Hastalığın önlenmesiyle süt veriminde de artış sağlanıyor."

Projeyle Edirne'de süt sığırcılığı yapan yetiştiricilerin mastitisten kaynaklanan verim ve ekonomik kayıplarının en aza indirilmesinin hedeflendiğini aktaran Köse, üreticilerin bilinçli ve modern yöntemlerle hayvancılık yapmalarının önemine değindi.

Cihazı üreten firmanın yetkilisi Ender Koç da cihazın kullanımı, temizliği ve sağladığı faydalar hakkında üreticilere bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, mastitis tespit cihazını inceleyerek, Köse'den bilgi aldı. Daha sonra Sezer, 52 üreticiye cihazları dağıtarak hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
