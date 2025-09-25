Edirne'de Liselilere Yönelik Macera Parkuru Kuruldu

Edirne'deki Musabeyli Korusu Mesire Alanı'na Edirne Valiliğince liselilere analitik düşünme ve denge kazandıracak "Macera Parkuru" kuruldu.

Gençlerin problem çözme becerileri, kas gelişimi, denge ve koordinasyon yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla Vali Yunus Sezer'in destekleriyle mesire alanına macera parkuru oluşturuldu.

Dayanıklılık, özgüven ve takım çalışması gibi sosyal becerilerin gelişmesini de sağlayan parkur gençlerin hizmetine sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ilk etkinlikte lise öğrencileri parkuru deneyimleme fırsatı yakaladı.

Koruyucu ekipmanları giyerek parkura giren öğrenciler, gençlik liderleri ve gönüllü antrenörler eşliğinde keyifli zaman yaşadı.

Antrenör Cemre Dirican, parkurun gençlerin vücut gelişimi için faydalı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin eğlenerek spor yaptığını belirten Dirican, güzel bir parkur oluşturulduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Ali Yıldırım da parkuru çok beğendiğini ifade etti.

Etkinliğe Süleyman Demirel Fen Lisesi, Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 80.Yıl Anadolu Lisesi'nden 90 öğrenci katıldı.