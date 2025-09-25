Haberler

Edirne'de Liselilere Yönelik Macera Parkuru Kuruldu

Edirne'de Liselilere Yönelik Macera Parkuru Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valiliği, gençlerin analitik düşünme, denge ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda 'Macera Parkuru' kurdu. İlk etkinlikte liseden 90 öğrenci, parkuru deneyimleme fırsatı buldu.

Edirne'deki Musabeyli Korusu Mesire Alanı'na Edirne Valiliğince liselilere analitik düşünme ve denge kazandıracak "Macera Parkuru" kuruldu.

Gençlerin problem çözme becerileri, kas gelişimi, denge ve koordinasyon yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla Vali Yunus Sezer'in destekleriyle mesire alanına macera parkuru oluşturuldu.

Dayanıklılık, özgüven ve takım çalışması gibi sosyal becerilerin gelişmesini de sağlayan parkur gençlerin hizmetine sunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ilk etkinlikte lise öğrencileri parkuru deneyimleme fırsatı yakaladı.

Koruyucu ekipmanları giyerek parkura giren öğrenciler, gençlik liderleri ve gönüllü antrenörler eşliğinde keyifli zaman yaşadı.

Antrenör Cemre Dirican, parkurun gençlerin vücut gelişimi için faydalı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin eğlenerek spor yaptığını belirten Dirican, güzel bir parkur oluşturulduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Ali Yıldırım da parkuru çok beğendiğini ifade etti.

Etkinliğe Süleyman Demirel Fen Lisesi, Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 80.Yıl Anadolu Lisesi'nden 90 öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

Tartışma büyüyecek! KKTC'deki başörtüsü kararını AYM iptal etti
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Kayalıklarda ağzı taşla kapatılmış 20 günlük bebek bulundu!

Kayalıklarda ağzı taşla kapatılmış 20 günlük bebek bulundu!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu, Dinamo Zagreb maçında 'sıfır' çekti

Yok artık Kerem! Dinamo Zagreb maçında yaptıkları olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.