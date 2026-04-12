Enez Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü tutuklandı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde 'zimmet' iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Bayram Nanta (36), tutuklandı.

Enez Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Bayram Nanta'nın birliğin hesabındaki paraları zimmetine geçirdiği belirlendi. Yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Nanta'nın Enez Kaymakamlığı'na zimmetli bir araçla Lalapaşa ilçesine gittiği belirlendi. Lalapaşa Jandarma Komutanlığı, Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından araç Küçünlü köyü yakınlarında durduruldu. Bayram Nanta, gözaltına alındı. Nanta, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'zimmet' suçundan tutuklandı.

