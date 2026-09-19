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Edirne'de köylerde üreticilere ÇKS ve tarımsal desteklemeler anlatıldı

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Edirne'de köylerde üreticilere ÇKS ve tarımsal desteklemeler anlatıldı
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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cuma Buluşmaları kapsamında merkez ve ilçelere bağlı köylerde üreticilerle buluştu. Toplantılarda üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, ÇKS işlemleri, hayvan sağlığı ve TARSİM hakkında bilgi verildi.

Edirne'de "Cuma Buluşmaları" kapsamında köylerde üreticilere yönelik bilgilendirme ve istişare toplantıları düzenlendi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez ve ilçelere bağlı köylerde gerçekleştirilen toplantılarda teknik personel üreticilerle bir araya geldi.

Toplantılarda üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) iş ve işlemleri, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile bitki sağlığı uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Üreticiler ayrıca su ürünleri ve balıkçılık faaliyetleri, sürdürülebilir su ürünleri üretimi, Tarım Sigortaları (TARSİM) ve B-Reçete uygulaması konusunda bilgilendirildi.

Ormanlık alanlara yakın tarım arazilerinde ateş kullanımında dikkat edilmesi gereken hususların da ele alındığı toplantılarda, hasat döneminde makine kullanımı, anız yangınlarının önlenmesi ve biçerdöver kontrollerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Görüşmelerde Tarım ve Orman Bakanlığının yayın organı Tarım Orman Ekranı (Tarım TV) hakkında da üreticilere bilgi verildi.

Açıklamada, üreticilere bilgi, destek ve rehberlik sunmaya devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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