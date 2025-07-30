Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını sıcak asfalt ile buluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Keşan'a bağlı Türkmen köyünde 2.5 kilometrelik yolun asfalt çalışması tamamlandı.
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Keşan'a bağlı Türkmen köyündeki 2.5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
Yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel