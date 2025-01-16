Üye Girişi
Haberler
Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak

Dünya 15 ay sonra rahat nefes aldı! 3 aşamalı plan devrede
Biden veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı

Veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Edirne'de Kar ve Yağmur Nehir Debilerini Arttırdı

Edirne'de Kar ve Yağmur Nehir Debilerini Arttırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de etkili olan kar yağışı ve sağanak yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini yükseltti. Yaz aylarında kuraklık yaşayan nehirler, bu yağışlarla birlikte su seviyelerini artırdı.

Edirne'de, son dönemde etkili olan kar yağışı ve sağanak Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini artırdı.

Yaz aylarında kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen nehirlere yağışlar faydalı oldu.

Meriç Nehri'nin debisi son yapılan ölçümlerde DSİ'nin Kirişhane İstasyonu'nda 134 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi ise Suakacağı İstasyonu'nda 7 metreküp/saniyeye kadar yükseldi.

Yaz aylarında her iki nehir şu an ki debileri 3'te 1'i oranındaydı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
img

Altın yatırımcılarının beklediği haber! Kritik eşik aşıldı
img

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
img

ABD'nin talimatı terör örgütünü karıştırdı! Kandil'den tehdit telefonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
Özel okullarda 'ders kitabı' için para ödemek tarih oluyor

Özel okullarda yeni dönem! MEB'in hamlesi velileri epey sevindirecek
TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.