Edirne'de kaçak tütün operasyonu; 4 gözaltı

EDİRNE'de imalathaneye dönüştürülmüş evde yapılan aramada, 2 ton kıyılmış tütün, 140 bin doldurulmuş makaron ile 1 milyon 10 bin boş makaron ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. İmalathaneye dönüştürüldüğü anlaşılan evde yapılan aramada 3 makaron doldurma makinesi, 1 kompresör, 140 bin doldurulmuş makaron, 1 milyon 10 bin boş makaron, 2 ton kıyılmış tütün, 136 paket tütün ve çok sayıda kilitli boş ambalaj paketi ile 1 tütün kurutma düzeneği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.