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Edirne'de ipek böcekçiliğini canlandırma çalışmaları sürüyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'İpek Böcekçiliğini Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında Edirne'de ipek böceği üretimi destekleniyor. İl Müdürü İslam Köse, Uzunköprü'deki üreticileri ziyaret ederek larvaların durumunu inceledi ve bakım koşulları hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "İpek Böcekçiliğini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında Edirne'de ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Uzunköprü ilçesine bağlı Balabankoru köyünde ipek böceği üretimi yapan yetiştiricileri ziyaret etti.

Köse, üreticilere teslim edilen ipek böceği larvalarının son durumunu yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, larvaların sağlıklı gelişimi için dikkat edilmesi gereken bakım ve yetiştirme koşulları konusunda üreticilere bilgilendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında köy kahvesinde üreticilerle bir araya gelen Köse, sektörün mevcut durumu, üretim süreçleri ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Üreticilerin talep ve önerilerini dinleyen Köse, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmanın desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İpek böcekçiliğinin aile işletmeleri için önemli bir ek gelir kaynağı olduğunu ifade eden Köse, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Köse, üreticilere verimli ve bereketli bir sezon dileyerek, üretime katkı sunan tüm yetiştiricilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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