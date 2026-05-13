Edirne'de üreticilere ipek böceği larvaları teslim edildi

Edirne'de İpek Böcekçiliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında üreticilere ipek böceği larvaları teslim edildi. Proje ile kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve geleneksel mirasın canlandırılması hedefleniyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında merkeze bağlı Tayakadın, Meriç'in Alibey, Uzunköprü'nün Balabankoru ve Kadı köyleri ile Kırcasalih Beldesi'nde üreticilere ipek böceği larvaları teslim edilerek ilk beslemeler gerçekleştirildi ve üretim süreci başladı.

Kırsal kalkınmaya katkı sağlaması hedeflenen proje ile unutulmaya yüz tutmuş geleneksel mirasın yeniden canlandırılması da hedefleniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRengin Aslıhan Kaya:

Fena değil yani, geleneksel şeyler geri gelmesi güzel hoş. Ama ben bu tür projelere daha fazla kontrol mekanizması koysalar daha iyi olur. Kalite denetimi ve standartlar çok önemli. Sahteciliğe izin verilmemesi lazım.

Haber YorumlarıGültekin Günhan Işık:

ya çok romantik şeyler yazıyorlar geleneksel miras falan ama Avrupa ülkelerinde bu tür projelere ciddi teknoloji ve yatırım verdikleri halde biz hala el işine geri dönyoruz lol gerçekten milyonlarca eurolar harcanıyo bu tür şeyler için

Haber YorumlarıBeyza Çetin:

Harika bir girişim ama çok emin değilim bu işin karlı olup olmayacağı konusunda. İpek böcekçiliğinin eski bir meslek olduğu doğru ama pazar durumu nasıl şu an? Uluslararası rekabet var mı, fiyatlar iyi mi bilmiyorum açıkçası. Kırsal kesime iş yaratması güzel, ama ekonomik açıdan sürdürülebilir olması gerekiyo.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

