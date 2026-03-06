Haberler

Edirne'de ipek böceği yetiştiriciliği canlandırılacak

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, ipek böceği yetiştiriciliği yapmak isteyen üretici Melek Koyunlı ile bir araya gelerek bu alandaki potansiyeli ve destekleme projelerini görüştü.

Edirne'de ipek böceği yetiştiriciliği yapmak isteyen üretici Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse'yi makamında ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Köse, üretici Melek Koyunlı'ya ipek böceği yetiştiriciliği hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nde Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı olarak görev yaptığı dönemde ipek böceği yetiştiriciliğine yönelik güzel projeler ortaya koyduklarını belirtti.

Edirneli üreticilerin bu konuya merakının olduğunu aktaran Köse, "Kıymetli üreticimiz ile ilimizde geçmişte yapılan ipek böcekçiliği faaliyetlerinin yeniden canlandırılması ve bu alandaki üretim potansiyelinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Köse, ipek böcekçiliğinin kırsal kalkınma açısından önemli bir alternatif üretim kolu olduğunu, üreticilere yönelik destekleme ve proje imkanlarının sağlandığını belirtti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kırsal kalkınmayı güçlendirecek çalışmaları sürdürmeye devam ettiklerini aktaran Köse, üreticilerle ipek böceği yetiştiriciliğini tekrar hayata geçireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
