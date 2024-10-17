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Edirne'de Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Edirne'de Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Edirne Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda hayvancılık faaliyetleri, süt ve et üretimi, pazar sorunları ve destek programları konuşuldu.

Edirne Ticaret Borsası'nda (ETB) "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentteki hayvancılık faaliyetleri görüşüldü.

Hayvancılık işletmelerinin genel durumunun ele alındığı toplantıda, süt ve et üretimi, pazar sorunları ile üreticilere yönelik destek programları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca sektörde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hayata geçirilebilecek projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve ETB Meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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