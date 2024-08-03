Edirne'de Hayvancılık İşletmelerine Bilgilendirme ve Eğitim Çalışmaları Devam Ediyor
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalıktan ari işletme sayısını artırmak amacıyla Süloğlu'nun Küküler köyünde bulunan 3 bin 960 düveye sahip işletmeyi ziyaret ederek çalışanlara bilgi verdi ve hayvanlardan kan aldı.
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hayvancılık işletmelerindeki bilgilendirme ve eğitim çalışmaları sürüyor.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kentte hastalıktan ari işletme sayısını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Süloğlu'nun Küküler köyünde 3 bin 960 düveye sahip işletme ziyaret edildi.
Veteriner hekimler, çalışanlara, hastalıktan ari işletmeler hakkında bilgi vererek hayvanlardan kan aldı.
Bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının süreceği belirtildi.