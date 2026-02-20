Haberler

Edirne'de hamsi 50 liraya düştü, tezgahlarda yoğunluk oluştu

Güncelleme:
Edirne'de hamsinin fiyatının 400 liradan 50 liraya kadar düşmesi, Balık Pazarı'nda yoğunluğa neden oldu. Bu durum hem esnafı hem de vatandaşları sevindirdi.

Edirne'de hamsinin kilogram fiyatının 50 liraya kadar düşmesi Balık Pazarı'nda yoğunluğa yol açtı.

Sezon başında kilogramı 400 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı 50 liraya geriledi.

Fiyatlardaki düşüş hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Balık Pazarı esnafından Yusuf Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun yüksek fiyatlarla başladığını hatırlattı.

Hamsinin daha önce 400 lira seviyelerinde satıldığını belirten Çimen, "Daha önce 100 lira seviyelerini gördük ama bu yıl ilk kez 50 liraya kadar düştü. Ramazan ayında güzel bir bolluk yaşanıyor. Biz de bu kadar yoğunluk beklemiyorduk, rağbet oldukça fazla." dedi.

Kar yağışının hamsi bolluğuna katkı sağladığını ifade eden Çimen, denizin kendi dengesini bulmasıyla tezgahlarda bereket yaşandığını dile getirdi.

Bugün tezgahlara yaklaşık 2 ton balık geldiğini anlatan Çimen, "Yarısı şimdiden tükenmek üzere. Bu gidişle akşam saat 17.00'yi göremeyiz." diye konuştu.

Fiyatların düşmesiyle vatandaşların kilo kilo hamsi aldığı tezgah önlerinde zaman zaman kuyruk oluştu.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
