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Gençler Meriç Yarışları son gün etabı başladı

Gençler Meriç Yarışları son gün etabı başladı
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Edirne'de 100. Yıl Kürek Parkuru'nda düzenlenen Gençler Meriç Yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kulüplerin katılımıyla final etabıyla devam ediyor. Yarışların ardından kupa töreni yapılacak.

Edirne'de Gençler Meriç Yarışları, 100. Yıl Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilen final etabıyla devam ediyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen kulüplerin katıldığı organizasyonun son gününde final yarışları gerçekleştiriliyor.

Yarışların ardından kupa töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
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