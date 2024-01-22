Edirne'de Gala Gölü Milli Parkı'nda Dron Destekli Denetim Gerçekleştirildi

Edirne'de jandarma ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Gala Gölü Milli Parkı'nda dron destekli denetim gerçekleştirerek vatandaşları 2872 sayılı Çevre Kanunu hakkında bilgilendirdi.

Denetim ve bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.