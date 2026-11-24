Bedensel engeline rağmen sporla hayata tutunan beden eğitimi öğretmeni Cemal Hazar Kahraman, kendi yaşam mücadelesini aktararak öğrencilerine azim, kararlılık ve pes etmemenin önemini anlatıyor.

Edirne'de görev yapan Kahraman, hastane odasında dışarıyı izlediği günlerden öğretmenliğe uzanan yaşam yolculuğuyla öğrencilerine örnek oluyor.

Mesleğini sürdürürken engelli bireylerde spor alanında yüksek lisans eğitimine de devam eden Kahraman, öğrencilerinin hem sportif yeteneklerini keşfetmelerine hem de karşılaştıkları zorluklar karşısında mücadele etmelerine yardımcı oluyor.

Beden eğitimi derslerini kendi yaşam deneyimleriyle zenginleştiren Kahraman, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanabilmelerine önem veriyor. Gençlerin ilgi alanlarını ve fiziksel özelliklerini gözlemleyerek yetenekli oldukları spor dallarına yönelmelerini de sağlıyor.

Bilek güreşi sporcusu olan ve okulunda öğrencilerden bilek güreşi takımı oluşturan Kahraman, öğrencilerin kol ve boy uzunluğu, kavrama yeteneği ve kuvvet gibi özelliklerini değerlendirdiğini, doğru spor dalıyla buluşan her öğrencinin kendisini geliştirebileceğine inanıyor.

Kahraman, AA muhabirine, kendi yaşadığı zorlukların öğrencilerine yaklaşımını şekillendirdiğini söyledi.

Gençlere sahip oldukları imkanlara odaklanarak kendileri için en doğru yolu seçmelerini tavsiye eden Kahraman, şöyle konuştu:

"Öğrenciler daha önce engelli bir öğretmen görmemiş olabilir. Onlara mücadele etmeyi ve pes etmemeyi göstermeye çalışıyoruz. Elimizde çok kötü bir malzeme olabilir ama ondan çıkabilecek en iyi ürünün ne olduğuna bakmak durumundayız. Herkesin engeli olabilir. Ancak kişi kendi durumuna göre en doğru şeyi seçmeli. İyi bir sanatçı, oyuncu, müzisyen ya da benim gibi iyi bir sporcu olabilir."

Engelinin günlük yaşamda bazı dezavantajlar oluşturduğunu ancak bunları aşmak için çaba gösterdiğini belirten Kahraman, zorluklara rağmen olumlu düşünmenin ve mücadeleyi sürdürmenin önemine dikkati çekti.

Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilere ve geleceğin sporcularına da mesaj veren Kahraman, başarının süreklilik gerektirdiğini vurgulayarak, "İnsan her zaman bir yolunu bulur. Bazen bir günde, bazen bir yılda, bazen on yılda. Önemli olan sürekliliktir. Yaptığınız işi en iyi şekilde ve sürekli yapın. Her sabah aynı enerjiyle uyanıp mücadele etmek önemli." dedi.

Öğrencilerine hayat tecrübesiyle yol gösteriyor

Kahraman'ın öğrencilerinden Arda Çetin, öğretmeninin derslerde sporun yanı sıra günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler de paylaştığını söyledi.

Öğretmeninin hayatına bakış açısını değiştirdiğini belirten Çetin, "Hayata karşı bakış açımı değiştirdiğini düşünüyorum. Kendisi de bu yollardan geçtiği için bana yol gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bilek güreşi takımında yer alan Hatice Nur Mayalık da Kahraman'ın hem spor hem de hayat konusunda kendilerine destek olduğunu dile getirdi.

Öğretmeninin tecrübelerini paylaşarak kendilerine mücadele etmeyi öğrettiğini anlatan Mayalık, onun desteğiyle bilek güreşinde daha başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA