Edirne'de Çiftçilere 66 Bin Aşılı Karpuz Fidesi Dağıtıldı

Edirne'de Çiftçilere 66 Bin Aşılı Karpuz Fidesi Dağıtıldı
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Edirne'de Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirme Projesi kapsamında, çiftçilere 66 bin 640 adet aşılı karpuz fidesi dağıtıldı. Vali Yunus Sezer, üreticilere her konuda destek vereceklerini belirtti.

Edirne'de, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" Projesi kapsamında çiftçilere 66 bin 640 aşılı karpuz fidesi dağıtıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey köyünde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, her zaman üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Bugün çiftçilere 70 bine yakın karpuz fidesi dağıtacaklarını ifade eden Sezer, "Yeter ki siz üretin, çalışın, ekmeğinizi kazanma çabasında olun. Biz her konuda yanınızda oluruz. Bütçemizi ve kabiliyetlerimizi zorlarız." dedi.

Sezer, örtü altı seracılık projeleri kapsamında 100 dönüm alanda çalışmaları tamamladıklarını, sera kurmak isteyen üreticilere destek sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Tarım yapmak ya da işletmesini büyütmek isteyen üreticilere açık çek verdiklerini vurgulayan Sezer, "Tarım aletleri, araç gereç de dahil olmak üzere her konuda destekleriz. Bu noktada tam açık çek veriyoruz desek yeridir. Açık olmasa bile kısmi açık çek veriyoruz." diye konuştu.

Edirne'nin önemli bir tarım kenti olduğunun altını çizen Sezer, geçen yıl 20 bin hektar alanın sulamaya açıldığını, bu yıl da aynı büyüklükte bir alanın sulamaya kazandırılacağını söyledi.

100 çiftçiye yüzde 75 hibeyle destek

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da tarım arazilerinin verimli kullanılmasına yönelik projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Geçen yıl Edirne'de 27 bin ton karpuz üretildiğini aktaran Bayazıt, "Bugün 100 çiftçimize 66 bin 640 adet aşılı karpuz fidesi teslim edeceğiz. Fideler yüzde 75 hibe desteğiyle veriliyor. 90 gün sonra yaklaşık 1000 ton civarında karpuz üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Törenin ardından fideler çiftçilere dağıtılarak toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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