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Edirne'de çeltik hasadı başladı

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Edirne'de çeltik hasadı başladı
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Türkiye'de çeltik üretiminin önemli merkezlerinden Edirne'de hasat başladı.

Türkiye'de çeltik üretiminin önemli merkezlerinden Edirne'de hasat başladı.

Olgunlaşma sürecinin ardından çeltik tarlalarındaki suyun çekilmesiyle üreticiler biçerdöverlerle arazilere girdi.

Bu yıl 510 bin dekar alanda yetiştirilen çeltiğin hasat mesaisinin yaklaşık 40 gün sürmesi bekleniyor.

Merkeze bağlı Üyüklütatar köyünden üretici Özcan Çetin, AA muhabirine, çeltik hasadına başladıklarını söyledi.

Verimin bu yıl normal seviyede olduğunu belirten Çetin, alım fiyatının açıklanmasını beklediklerini ifade etti.

Çeltik hasadının ekim ayının sonuna kadar sürmesini öngördüklerini dile getiren Çetin, "Tarlada biçilen ürün ardından kurutma kazanlarına atılıyor. Tarladan yüzde 25 nem oranıyla biçilen çeltik, kurutularak yüzde 13 nem derecesine getiriliyor. Şu an bütün çeltik üreticileri arazide. 40 günlük yoğun bir mesai var." diye konuştu.

Üretici Serdar Kızanlık da olgunlaşan çeltiğin hasadına başladıklarını, verimin normal olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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