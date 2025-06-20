Edirne'de Buğday Tarlasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, geçkinli köyünde bulunan hasat edilmemiş buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 30 dekarlık alan zarar gördü.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.

Geçkinli köyünde hasat edilmemiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Süloğlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki tarlalara ve iş yerine sıçramadan söndürüldü.

Yangında buğday ekili 30 dekarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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