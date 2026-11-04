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Edirne'de arıcılık destekleme başvuruları 6 Kasım Cuma'ya kadar uzatıldı

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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı arıcılık destekleme başvuruları için sürenin 6 Kasım Cuma gününe kadar uzatıldığını duyurdu. Arıcılar, birlik üyesiyse bağlı olduğu birliğe, değilse il ve ilçe tarım müdürlüklerine son tarihe kadar başvurmalı.

Edirne'de 2026 yılı arıcılık destekleme başvurularının süresi 6 Kasım Cuma gününe kadar uzatıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıcılık faaliyetinde bulunan üreticilerin desteklemelerden yararlanabilmesi için başvurularını belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada, arıcı birliklerine üye üreticilerin başvurularını bağlı bulundukları birliklere, birlik üyesi olmayanların ise il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapmaları gerektiği belirtildi.

Üreticilerin desteklemelerden yararlanabilmesi için son başvuru tarihini geçirmemeleri istendi.

Kaynak: AA
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