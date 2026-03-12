Haberler

Edirne'de çeltik ekimi başvuruları başladı

Edirne'de çeltik ekimi yapmak isteyen üreticiler, 25 Mart 2026 tarihine kadar başvurularını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapabilecekler. Ücretlerle ilgili detaylar da açıklandı.

Edirne'de 2026 yılı çeltik ekimi için müracaatlar alınmaya başlandı.

İl Çeltik Komisyonu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il merkezine bağlı köy ve mahallelerde çeltik ekimi yapmak isteyen üreticiler için başvurular kabul edilmeye başlandı.

Başvurular 25 Mart 2026 tarihine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacak.

İl Çeltik Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda 2026 yılı için dekar başına 40 lira ruhsatiye ve sıhhi tedbir ücreti alınacak.

Damlama sulama yöntemiyle çeltik ekimi yapacak üreticilerden ise dekar başına 20 lira ücret alınacak.

Açıklamada, çeltik ekimi yapmak isteyen üreticilerin başvurularını gerekli belgelerle birlikte yapmaları gerektiği belirtilerek, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için müracaatlarını belirtilen süre içinde tamamlamalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
