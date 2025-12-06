Edirne'de çeltik ekim sezonu değerlendirildi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde, 2026 Yılı Çeltik Ekim Sezonu Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında yapılan toplantıda, çeltik üretiminde mevcut durum, sezon öncesinde alınacak tedbirler, su kullanımı, verimlilik ve üretim planlaması konuları ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, muhtarlar ve üreticiler katıldı.