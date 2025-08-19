Edirne'de 2,5 Metre Boyunda Yayı Balığı Yakalandı

Edirne'de amatör balıkçı Salih Taştarla, Meriç Nehri'nde 2,5 metre boyunda ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığında bir yayın balığı yakaladı. Taştarla, bu büyüklükteki bir balıkla ilk kez karşılaştığını ve avlanmanın zorluğuna dikkat çekti.

Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında avlanan amatör balıkçı Salih Taştarla (53), oltasını kontrol ettiğinde, büyük bir balık yakaladığını fark etti.

Taştarla, 2,5 metre boyunda yaklaşık 100 kilogramlık yayın balığını zorlukla kıyıya çıkardı.

Salih Taştarla, AA muhabirine ilk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını söyledi.

Sevinçli olduğunu belirten Taştarla, "Daha önce balık yakalıyorduk ama hiç bu kadar büyüğü denk gelmedi. Çok zorlandık, yaklaşık 1 saat uğraştık. Sonucunda Allah kısmet etti, aldık kenara." dedi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
