Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Edirne Belediyesi, Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor. Sosyal Yardımlar ve Hizmetler Birimi tarafından düzenlenen bu yardım, sosyal incelemeleri tamamlanan ailelere ulaştırılıyor.

Edirne Belediyesi, Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlar ve Hizmetler Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal incelemeleri tamamlanan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere gıda kolileri ulaştırılıyor.

Yardımlar, sistemde kaydı bulunan ve komisyon kararıyla destek kapsamına alınan vatandaşlara düzenli olarak teslim ediliyor.

Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi talebinde bulunmak isteyen ve daha önce sosyal yardım başvurusu olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin ise 16 Şubat 2026 Pazartesi günü Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardımlar ve Hizmetler Birimi'ne başvuruda bulunabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu ifade etti.

İpsala'nın yeni noteri Haşimoğlu görevine başladı

İpsala'ya noter olarak atanan Ali Haşimoğlu, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Sevgili, yeni görevine başlayan Haşimoğlu'na hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz'dan fabrika ziyareti

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, kurum amirleriyle birlikte ilçede faaliyet gösteren Çimentaş Trakya Çimento Fabrikası'nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Fabrika Müdürü Mehmet Kızılbulut tarafından karşılanan Yılmaz, tesis bünyesindeki üretim alanlarını gezerek çimento üretim süreci, kapasite durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yetkililerden iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile çevreye yönelik alınan tedbirler konusunda da bilgi alan Yılmaz, sanayi kuruluşlarının ilçe ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağladığını belirtti.

Yılmaz, fabrika çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin - Güncel
