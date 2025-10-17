Edirne Belediye Başkanı Gencan: Su Sorunu İçin Radikal Önlemler Alacağız

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "Gerçekten gece gündüz çalışıyoruz. Evet ben de çok üzülüyorum. Tek başına bizim sorumluluğumuz olmasa bile o çeşmeden su akmayınca vatandaşımızın ilk tepkisinin bana olduğunu biliyorum." dedi.

Gencan, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Edirne Belediye Meclisi 1. Olağanüstü Toplantısı'nda, kentte yaşanan su sorununa değindi.

Su sorununun siyaset üstü ve hayati bir mesele olduğunu vurgulayan Gencan, şunları kaydetti:

"Su meselesi tek başına Edirne Belediyesinin sorumluluğunda yürütülecek bir konu değil. Burada işbirliklerine ihtiyacımız var. DSİ ve Edirne'nin tüm paydaşlarının katkısına ihtiyacımız var. Bu konularda vatandaşları yanlış bilgilerle manipüle etmek doğru değil. Evet biz önlemlerimizi alacağız. Şehrimizde daha radikal kararlar alacağız. Artık su krizinin önüne geçmek adına bazı eylemsel planları hayata geçirmek zorundayız.

Gerçekten gece gündüz çalışıyoruz. Evet ben de çok üzülüyorum. Tek başına bizim sorumluluğumuz olmasa bile o çeşmeden su akmayınca vatandaşımızın ilk tepkisinin bana olduğunu biliyorum. Kesinlikle bu konuda mazeret üretmiyorum. Son zamanlarda sadece suya odaklandık. Gerekirse bütün yatırımları kenara koyarız ve sadece buna odaklanırız."

"Kuyular açarak su sorununu çözmeye çalışıyoruz"

Gencan, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Kayalı Barajı'nda su kalmadığını, barajların doluluk oranlarını da bundan sonraki süreçte paylaşacaklarını bildirdi.

Son yıllarda özellikle Edirne'de çok ciddi kuraklık yaşandığına dikkati çeken Gencan, "Biz buna rağmen kuyular açmak suretiyle su sorununu çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan da Süloğlu hattının tamamlanması için çalışıyoruz. DSİ ihalesini yaptı, çalışmalar tamamlandığında artık bizim yedek alternatifimiz daha olacak." dedi.

AK Partili Meclis Üyesi Cemal Demir'in "Kuyulardan alınan su direkt şebeke suyuna mı veriliyor, bir kontrolden geçiyor mu?" sorusu üzerine Gencan, bunların belediye bünyesindeki laboratuvarlarda analiz edildiğini belirtti.

Kuyuları açmadan önce veri analizleri de aldıklarını aktaran Gencan, "Suyun şebeke suyuna uygun olup olmadığını kuyuyu açmadan belirliyoruz. Laboratuvarlarımızda suyun kalitesine bakıyoruz. Zaten suyu şebekeye aktarmadan önce hem biz kendi laboratuvarlarımızda hem de Sağlık İl Müdürlüğü numune almak şartıyla kendi ölçümlerini yapıyor." bilgisini verdi.

Borçlar nedeniyle bazı taşınmazlar devredildi

Mecliste, mülkiyeti belediyeye ait olan ve kamu kurumlarının kullanımında bulunan bazı taşınmazların devri oylamaya sunuldu.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un geçici 8. maddesi kapsamında bedel tespitlerinin yapıldığı ve bu taşınmazların değerlerinin Maliye Hazinesi'ne devredilerek belediyenin vergi borçlarının mahsubuna ilişkin gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre toplam değeri 122 milyon 716 bin lira olan Yıldırım Beyazıt, Kocasinan, Dilaverbey, Mithatpaşa, Abdurrahman, Barutluk, Talatpaşa, Babademirtaş ve Yancıkçı Şahin mahallelerinde yer alan bazı taşınmazlar, Edirne Belediyesi Personel Anonim Şirketine ait vergi borçlarının karşılığında Hazine'ye devredildi.