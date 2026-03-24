Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşıp ölen hemşirenin cenazesi defnedildi

Spor salonunda antrenman yaparken fenalaşarak hayatını kaybeden Türk Kızılay hemşiresi Eda Kerim Tekin, Kozlu'daki Aziziye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Spor salonunda dün antrenman yaptığı sırada fenalaşıp hayatını kaybeden Türk Kızılay Zonguldak Şubesinde görevli hemşire Eda Kerim Tekin'in cenazesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Kozlu ilçesindeki Aziziye Camisi'ne getirildi.

21 yıldır Türk Kızılayına hizmet eden Tekin için burada helallik alındı, dua edildi.

Taziyeleri kabul eden Tekin'in doktor eşi Yasin Tekin'in ayakta güçlükle durduğu görüldü.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Tekin'in cenazesi, yaklaşık 10 ay önce hayatını kaybeden 19 yaşındaki serebral palsili oğlu Boran Tekin'in toprağa verildiği Aşağıçayır köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene Tekin'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesinde görevli hemşire Eda Kerim Tekin (47), Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaşmış, kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Haberler.com
500

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek

Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı

Tıp öğrencisiydi! Yaren'in babasına son mesajı kahretti
Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı
Zeynep Demirel'den 'ideal koca' çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir

Bomba "ideal koca" çıkışı! Sözleri Volkan'ın pek hoşuna gitmeyebilir

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti