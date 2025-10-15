Eczacılar İlaç Bulamama Sorununu Gündeme Getirdi

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç bulamama sorununa ilişkin, "Eczacılar olarak elimizdeki kısıtlı sayıda ilacı hastalarımıza birer kutu dağıtarak onların ilaçsız kalmasını engellemeye çalışıyoruz. Zam haberi ile birlikte ilaç firmaları sevkiyatlarını durduruyor ya da azaltıyor. Ecza depoları da aynı şekilde ilaç arzını azaltıyor hatta bazı ilaçlarda tamamen kesiyor. Sürdürülebilir olmayan bu durumda ne kadar daha idare edebileceğimizi biz de bilmiyoruz" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, her yıl ilaçta kur güncellemesi öncesi yaşanan ilaç bulamama sorununun gündemde olduğunu belirterek, yıllardır çözüm bulunamayan bu sorunun her kesime zarar verdiğini ifade etti. Saydan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Özellikle yılda bir defa güncellenen ilaç euro kuru nedeniyle güncelleme öncesi dönemde ilaçlara erişemiyoruz. En pahalı ilaç bulunamayan ilaçtır. Eczacılar olarak elimizdeki kısıtlı sayıda ilacı hastalarımıza birer kutu dağıtarak onların ilaçsız kalmasını engellemeye çalışıyoruz. Zam haberi ile birlikte ilaç firmaları sevkiyatlarını durduruyor ya da azaltıyor. Ecza depoları da aynı şekilde ilaç arzını azaltıyor hatta bazı ilaçlarda tamamen kesiyor. Biz eczacılar erişebildiğimiz kadar ilaçla hastaların yarasına merhem olmaya çalışıyoruz. Bir kutudan fazla ilaç yazılı olan reçetelere birer kutu vererek daha geniş kesimlerin ilaca erişimini sağlamaya çalışıyoruz. Fakat bizim de stoklarımız tükeniyor. Sürdürülebilir olmayan bu durumda ne kadar daha idare edebileceğimizi biz de bilmiyoruz.

"Hem vatandaşa hem de devlete ekstra mali yük getirecek"

Bulunamayan ilaçlarını 3 aylık dozda temin edemeyen raporlu hastalar önümüzdeki günlerde tekrar reçete yazdırmak üzere sağlık tesislerine başvuracaklar ve tekrar muayene ücreti ödeyecekler. Bu da sağlık kurumlarında fazladan bir yığılmaya yol açarak hizmette aksamalara sebep olduğu gibi hem vatandaşa hem de devlete ekstra mali yük getirecektir.

"Yetkililerin bir an önce duruma müdahale ederek ilaç arzını normal seyrine çevirmesi gerekiyor"

Sorunun asıl kaynağı fiyatların yılda sadece bir kez güncellenmesi ve bu sebeple ilaç eurosunun gerçek euro ile arasının çok açılmasıdır. İlaç stratejik ve arandığı zaman bulunması gereken bir üründür. Dolayısı ile yapılacak olan kur güncellemesi ilaçların bulunabilir olmasını engellememelidir. Alınan karar hemen Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçirilmelidir. İlaç yokluğunun halk sağlığına, çalışma hayatına dolayısıyla kamu maliyesine maliyeti hesaplanamaz. Bu sebeple bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır. TEİS olarak, yetkililerin bir an önce duruma müdahale ederek ilaç arzını normal seyrine çevirmesi gerekiyor."