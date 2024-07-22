ECOWAS, insani yardım ve terörle mücadele için 14 milyon dolar ayırdı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgedeki insani yardım çabalarını destek olmak ve terörle mücadele için bir yılda 14 milyon dolar ayırdığını bildirdi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tinubu, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen "Afrika Birliği 6. Yıl Ortası Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Dönem Başkanı Tinubu, toplantıda yaptığı konuşmada, ECOWAS'ın, bölgedeki insani yardım çabalarını desteklemek ve terörle mücadele için bir yılda 14 milyon dolar ayırdığını belirtti.

Tinubu, ECOWAS'ın ayrıca 2,6 milyar dolarlık İhtiyat Kuvvetleri için diğer finansman seçeneklerini değerlendirdiğini kaydetti.

Topluluğun, bazı üye devletlerin ayrılma kararı alması, terörizm, gıda güvensizliği ve iklim değişikliği gibi birçok tehditle karşı karşıya olduğuna işaret eden Tinubu, "ECOWAS, birliğin korunması amacıyla Burkina Faso, Mali ve Nijer ile diyaloğunu sürdürecek ve Topluluğun geleceğine ilişkin 'Olağanüstü Özel Zirve' düzenleyecek." bilgisini verdi.

Zirve tarihini açıklamayan Tinubu, liderlerin, ECOWAS'tan ayrılma kararı alan Nijer, Mali ve Burkina Faso ile devam eden görüşmeleri ele alacaklarını kaydetti.

Burkina Faso, Mali ve Nijer ECOWAS'tan ayrıldı

ECOWAS'tan ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran Burkina Faso, Mali ve Nijer, 6 Temmuz'da Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini düzenlemişti.

Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonunu" kurmayı öngören ortak bildiri imzalanmış, Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçilmişti.