ECOWAS'ın 50. Kuruluş Yıl Dönümü Nijerya'da Kutlandı

ECOWAS'ın 50. Kuruluş Yıl Dönümü Nijerya'da Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 50. kuruluş yıl dönümünü Nijerya'nın Lagos şehrinde düzenlenen bir törenle kutladı. Törende, eski ve mevcut Nijeryalı liderlerle birlikte diğer üye ülkelerin temsilcileri de yer aldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 50. kuruluş yıl dönümü Nijerya'da bir törenle kutlandı.

Tören, Nijerya'nın Lagos şehrinde, 1975'te ECOWAS Antlaşması'nın imzalandığı Nijerya Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün (NIIA) konferans salonunda düzenlendi.

Törene, Nijerya'nın eski Devlet Başkanı General Yakubu Gowon'un yanı sıra mevcut Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ve ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray katıldı.

ECOWAS'ın kurucu antlaşmasını imzalayan liderler arasında hayattaki tek isim olan Gowon, bölgesel entegrasyon konusundaki öncü rolü nedeniyle özel olarak onurlandırıldı.

Tören kapsamında, Gowon ile Tinubu, kuruluşun 50. yılı anısına hazırlanan hatıra defterini imzaladı.

Diğer üye ülkelerin liderleri de törene temsilcileri aracılığıyla katılım sağlarken, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle bölgesel bloktan ayrılan Mali, Nijer ve Burkina Faso törende temsil edilmedi.

Nijerya'nın Lagos şehrinde 28 Mayıs 1975'te 15 Batı Afrika ülkesi tarafından kurulan ECOWAS, bölgesel işbirliği, ekonomik entegrasyon ve siyasi istikrarı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayaklandı
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

Arda Güler'i havalara uçuracak haber
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.