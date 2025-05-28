ECOWAS'ın 50. Kuruluş Yıl Dönümü Nijerya'da Kutlandı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 50. kuruluş yıl dönümü Nijerya'da bir törenle kutlandı.

Tören, Nijerya'nın Lagos şehrinde, 1975'te ECOWAS Antlaşması'nın imzalandığı Nijerya Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün (NIIA) konferans salonunda düzenlendi.

Törene, Nijerya'nın eski Devlet Başkanı General Yakubu Gowon'un yanı sıra mevcut Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ve ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray katıldı.

ECOWAS'ın kurucu antlaşmasını imzalayan liderler arasında hayattaki tek isim olan Gowon, bölgesel entegrasyon konusundaki öncü rolü nedeniyle özel olarak onurlandırıldı.

Tören kapsamında, Gowon ile Tinubu, kuruluşun 50. yılı anısına hazırlanan hatıra defterini imzaladı.

Diğer üye ülkelerin liderleri de törene temsilcileri aracılığıyla katılım sağlarken, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle bölgesel bloktan ayrılan Mali, Nijer ve Burkina Faso törende temsil edilmedi.

Nijerya'nın Lagos şehrinde 28 Mayıs 1975'te 15 Batı Afrika ülkesi tarafından kurulan ECOWAS, bölgesel işbirliği, ekonomik entegrasyon ve siyasi istikrarı teşvik etmeyi amaçlıyor.