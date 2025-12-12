ECOWAS, AfB 2027 Dönem Başkanlığı için Gana Cumhurbaşkanı Mahama'yı aday gösterdi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Bakanlar Konseyi, 2027 yılında Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanlığının Batı Afrika blokuna geçmesiyle birlikte göreve aday olarak Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'yı mutabakatla destekleme kararı aldı.

ECOWAS'ın Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 95. Olağan Oturumu'nun ardından yapılan açıklamada, Bakanlar Konseyi'nin Mahama'yı Batı Afrika blokunun "tek adayı" olarak belirlediği aktarıldı.

Bu tavsiyenin 14 Aralık'ta toplanacak ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Otoritesi'ne sunulacağı belirtildi.

Üye ülkelerin Gana'nın adaylığına verdiği kapsamlı destekten memnuniyet duyulduğu ifade edilen açıklamada, Gana'nın bölgesel entegrasyona katkıları ile uluslararası platformlardaki saygın konumunun Mahama'nın adaylığını güçlendirdiği vurgulandı.

"Uluslararası örgütlerde, özellikle AfB'de, ECOWAS üyesi devletlerin veya vatandaşlarının adaylıklarını desteklemek için kararlı bir şekilde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. ECOWAS'ın çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi temel önceliğimizdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, örgütün bölgenin çıkarlarını kıta çapında ve küresel kurumlarda daha etkin biçimde temsil etme hedefiyle uyumlu olduğu kaydedildi.