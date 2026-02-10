Haberler

Eceabat Su Ürünleri Kooperatifi'nden ortaklara tekne bakım malzemesi desteği

Çanakkale'de Eceabat Su Ürünleri Kooperatifi, kooperatif ortaklarına yeni sezon için tekne bakım malzemesi desteği sağlayacağını açıkladı. Kooperatif Başkanı Göktür Darakçı, mali durumun düzeltilerek borçların kapatıldığını belirtti.

Çanakkale'de Eceabat Su Ürünleri Kooperatifi, yeni sezona hazırlık sürecinde ortaklara tekne bakım malzemesi desteği verileceğini duyurdu.

Kooperatif Başkanı Göktür Darakçı, yaptığı açıklamada, 8 ayda kooperatifin mali durumunu düzelterek, borçlarının tamamının kapatılmasını sağladıklarını belirtti.

Kooperatif ortaklarına göreve geldikleri günden itibaren verdikleri sözler olduğunu ifade eden Darakçı, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz mali durumun düzelmesi ve kooperatif borçlarının tamamının ödenmesiydi. 2025 Aralık ayı itibarıyla kooperatifi borçsuz duruma getirdik. Yönetim binası ve soğuk hava depomuzun tadilatını kooperatifin öz kaynaklarıyla yaptırarak kullanıma sunduk. Bunun yanında seçimden önce vermiş olduğumuz bir söz daha vardı o da kooperatif ortaklarımızın tamamına 2026 çekek zamanında kullanılmak üzere tekne boyası, macun ve boya hibesiydi. 41 kooperatif ortağımıza toplamda 350 kilograma yakın tekne bakım malzemesi dağıtacağız."

Darakçı, teknelerinin bakımlarının yapıldığı çekek yerini daha kullanılabilir hale getirebilmek için tadilat yaparak sezona hazır hale getireceklerini sözlerine ekledi.

