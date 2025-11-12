Haberler

Düzce Depremi'nin 26. Yıldönümünde Afet Tatbikatı Düzenlendi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Düzce'de meydana gelen depremin 26. yılı kapsamında gençlerin afet bilincini artırmak amacıyla bir tatbikat gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde yapılan tatbikatta arama kurtarma çalışmaları, çadır kurma ve köpeklerle iz bulma gibi uygulamalı eğitimler verildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, 12 Kasım 1999'da Düzce'de meydana gelen depremin 26'ncı yılında gençlerin afet bilincini artırmak ve toplumun afetlere hazırlık kültürünü desteklemek amacıyla "afet tatbikatı" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Marmaracık Kampı'ndaki tatbikat, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇDER) üyeleri ve Atlas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı akademisyenleri ile öğrencilerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Deprem tatbikatında, arama kurtarma çalışmaları, K9 köpekleriyle enkaz altında iz bulma, göçük altından kurtarma, çadır kurma, yön bulma gibi birçok uygulamalı eğitim ve gösteri yapıldı.

Öğrencilere deprem tatbikatı öncesinde ve esnasında yapılması gerekenlere ilişkin brifing verildi.

AA muhabirine tatbikatla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Temel Kılınçlı, "Biz Gençlik Spor Bakanlığı olarak geçen yıl arama kurtarma ekiplerini kuralım dedik. İstanbul'da pilot bölge olarak başlattık, arama kurtarma ekiplerini kurduk. Şu anda iki ekibimiz var." dedi.

Düzce Depremi'nin 26. yılında toplumda bir algı oluşturmak ve dikkat çekmek için tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Kılınçlı, "Çadır kurma eğitimlerinden tutun enkazda arama kurtarma, göçük altından çıkarma daha sonrasında ise yine canlıya duyarlı köpeklerle göçük altındaki kişileri bulma, yön ve iz bulma eğitimlerinin tümü burada bugün verilmiş olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
