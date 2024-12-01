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Düzce'de Ticari Araçlar İçin Kış Lastiği Denetimi Başladı

Düzce'de Ticari Araçlar İçin Kış Lastiği Denetimi Başladı
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Düzce'de, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde polis denetimleri gerçekleştirildi. Kontrol noktalarında lastiklerin durumu kontrol edilip, standartlara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Düzce'de, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak uygulamanın ilk günü, kenti Anadolu Otoyolu'na bağlayan mevkide polis ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu.

Ekipler, her iki istikamette dubalarla çevrilen noktalarda otobüs, tır, kamyon, kamyonet, hafif ticari ve ticari araçların lastiklerini denetledi, sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Lastiklerin diş derinliklerini ölçen ekipler, kış lastiği bulundurmayan veya standartlara uymayan sürücülere idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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