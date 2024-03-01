Üye Girişi
Haberler

Düzce'de stadyumun aydınlatma direğinde çıkan yangın nedeniyle futbol müsabakası ertelendi

Güncelleme:

Nurettin Zafer Stadyumu'nda, Kuzey Yıldızı Spor ve Kaynaşlı Belediyespor U-17 takımları arasında oynanacak futbol müsabakası öncesinde bir aydınlatma direği alev alarak yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanları fark eden oyuncular ve hakem, alandan uzaklaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Müsabaka yangın nedeniyle ertelendi.

Düzce'de stadyumun aydınlatma direğinde çıkan yangın nedeniyle futbol müsabakası ertelendi.

Nurettin Zafer Stadyumu'nda, Kuzey Yıldızı Spor ve Kaynaşlı Belediyespor U-17 takımları arasında oynanacak futbol müsabakası öncesinde bir aydınlatma direği alev alarak yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumanları fark eden oyuncular ve hakem, alandan uzaklaştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Müsabaka yangın nedeniyle ertelendi.

Kaynak: AA / Güncel

Düzce Belediyesi Kaynaşlı İtfaiye Düzce Spor Acil Durum Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title