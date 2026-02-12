Haberler

Sahte altın zinciri bozdurmak istedi o anlar kameralara yansıdı

Sahte altın zinciri bozdurmak istedi o anlar kameralara yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de bir kuyumcuya sahte altın zincir bozdurmaya çalışan Salih E., kuyumcunun olayı fark etmesi üzerine ihbarda bulunmasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de inceleniyor.

DÜZCE'de sahte altın zincir bozdurmak isteyen şüpheli, kuyumcunun olayı fark etmesi üzerine yaptığı ihbar sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin sahte altını satmaya çalıştığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.45 sıralarında Şerefiye Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya giden Salih E. sahte altın zincir bozdurmak istedi. Salih E.'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine işyeri çalışanı kuyumcunun sahibine haber verdi. Kuyumcu Muhammed Algün kontrol ettiği zincirin sahte olduğunu anlayarak polise ihbarda bulundu.

Kuyumcuya gelen polis ekipleri tarafından Salih E. gözaltına alındı. Şüphelinin sahte altını bozdurmak istediği anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Genelde bu tip olayların sabah saatlerinde yaşandığını söyleyen Muhammed Algün "Sabah saatlerinde bozdurulmak üzere bir zincir geldi, ilk baktığımızda elle ve gözle kontrol ettiğimizde bunu gerçek sandık. Üzerinde ayar patentlerinin olduğu zinciri çok iyi hazırlamışlar ancak gelen kişinin tavırlarından şüphelendik. Sonra cihazla kontrol ettiğimizde zincirin sahte olduğunun farkına vardık. Hemen akabinde emniyete haber verdik ve şüpheliyi gözaltına aldırmış olduk." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün

4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Dev derbide 3 puandan bile daha çok istediği bir husus var
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Serdal Adalı yeni transferi 'Ohhh' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Başkanın ağzından çıkanları duyunca neye uğradığını şaşırdı
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Dev derbide 3 puandan bile daha çok istediği bir husus var
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor

Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki