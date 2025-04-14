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Düzce'de Öğrenciler Kar Safarisi Yaptı

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Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Düzce Üniversitesi öğrencileri, Düzce Safari Off-Road Kulübü ile birlikte kar safarisi yaparak keyifli anlar yaşadı.

Nisanda kar safarisi

DÜZCE - Düzce'de hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Bu fırsatı değerlendiren Düzce Üniversitesi öğrencileri, Düzce Safari Off-Road Kulübü ile birlikte kar safarisi yaptı.

Kış mevsiminde sık sık karla buluşma imkanı bulamayan öğrenciler, yaklaşık 1 metre karla kaplı alanlarda safariye çıkarak hem aksiyon dolu anlar yaşadı hem de unutulmaz bir gün geçirdi.

Her yıl Dümerang iş birliğiyle düzenli olarak Off-Road safarileri gerçekleştirdiklerini belirten off-road sporcusu Erhan Şahin, "13 Nisan Pazar günü yağan karla birlikte, 'Kış bitti, yaz geldi' derken adeta kış geri döndü. Bugün Düzce Üniversitesi'nden meraklı öğrencileri gezdiriyoruz. Onlar çok keyif alıyor. Hava şu anda eksi beş derece ama gerçekten harika bir atmosfer var. 1700 rakımdayız ve yaklaşık 1 metre kar mevcut. Herkesin Düzce'nin yaylalarını görmesini, Dümerang ile bu güzellikleri keşfetmesini isterim" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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