Düzce'de Kokarca Zararlısına Karşı Samuray Arısı Salındı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında doğaya samuray arısı salındı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından fındık arazilerine yakın bölgelere bırakılan samuray arıları, kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olarak biliniyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında doğaya samuray arısı salındı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen ve kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan samuray arıları, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde fındık arazilerine yakın bölgelere bırakıldı.

Bölgede kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
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