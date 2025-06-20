Düzce'de Kokarca Zararlısına Karşı Samuray Arısı Salındı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında doğaya samuray arısı salındı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen ve kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan samuray arıları, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde fındık arazilerine yakın bölgelere bırakıldı.

Bölgede kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.